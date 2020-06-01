Расходы на борьбу с коронавирусом в Ленинградской области выросли на 3,4 миллиарда рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:09:31+03:00

Бюджет средств на борьбу с коронавирусом в Ленобласти вырос на 3,4 миллиарда рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В общей сложности из федерального и регионального бюджетов выделено 4,1 миллиарда рублей

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В Ленинградской области выросли расходы на борьбу с коронавирусом. В понедельник, 1 июня 2020 года, из регионального бюджета комитету по здравоохранению было выделено еще 3,4 миллиарда рублей. Всего Ленобласть выделила на пандемию 1,9 миллиард рублей, еще 2,2 миллиарда регион получил в виде субсидий из федерального бюджета.

- Часть новых денег, более 819 миллионов, пойдут на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Еще 802,9 миллионов рублей - на оснащение медицинских организаций, - рассказали в администрации.

Порядка 540 миллионов выделены на социальные выплаты населению: семьям с детьми-инвалидами, получающими социальные услуги, малообеспеченным и многодетным семьям, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, получающим федеральную социальную доплату, а также компенсации тем, кто потерял работу в связи с коронавирусной инфекцией.

Порядка 58,7 миллионов потратят на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальным работникам, которые сталкиваются по долгу с коронавирусными больными и людьми из групп риска.

Более 29 миллионов рублей направлены на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU