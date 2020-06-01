Количество общественного транспорта увеличится из-за роста пассажиропотока в Санкт-Петербурге с 1 июня
Санкт-Петербург постепенно оживает, несмотря на то, что ограничения режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса еще не отменены. В общественном транспорте постоянно наблюдается рост пассажиропотока. В связи с этим с понедельника, 1 июня 2020 года, городской электротранспорт усилил работу на ряде маршрутов.
- С 1 июня усиливается работа на 20 маршрутах трамваев и троллейбусов в Петербурге, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».
Так, дополнительный подвижной состав направлен на следующие маршруты:
- трамваи: № 6, 7, 9, 25, 38, 49, 55, 60, 62, 100;
- троллейбусы: № 2, 9, 14, 18, 20, 31, 32, 35, 37, 41.
Со 2 июня еще один троллейбус выйдет на маршрут №23. Весь наземный транспорт работает только до 23:00.
Напомним, что с 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU