Живодер застрелил ворону на глазах людей на улице Маршала Захарова

1 Июнь 2020 2020-06-01T23:12:17+03:00

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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появилось видео хладнокровного убийства вороны на улице Маршала Захарова. На записи видно, как один из мужчин целится в сторону птицы на дереве, предположительно, из пистолета. Спустя несколько секунд точный выстрел сбивает ворону вниз на газон. К ней тут же подбегает стрелок и пытается добить жертву, пока та, израненная, мечется вдоль забора. В конце концов, мужчина подходит к обессилевшей птице и производит «контрольный» в голову.

Мужчина прижал раненую ворону у забора и произвел контрольный выстрел. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Затем два товарища устремляются подальше с места происшествия, попутно оглядываясь по сторонам. Петербуржцы в соцсетях разделились на два лагеря. Кто-то считает, что вороны еще те вредители и от них нужно избавляться, другие же давят на жалость к живому существу.

- Есть деревья, расположенные близко к дому и окнам, где вороны селятся и собираются по 20 особей. От них стоит такой крик, что вытерпеть это невозможно, и никакие стеклопакеты не помогут, - пишет один из комментаторов видеозаписи.

- Убивать беззащитных ворон – удел слабых и психически недоразвитых! По-другому самоутвердиться, похоже, не умеют, - возражает защитница братьев наших меньших.

Петербуржец хладнокровно застрелил ворону среди бела дня.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU