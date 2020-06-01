Бородач с ножом, напавший на борцов с незаконной торговлей в Санкт-Петербурге, отделался условным сроком

1 Июнь 2020 2020-06-01T23:42:10+03:00

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Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде условного срока агрессивному мужчине, который набросился на участников рейда против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков» прошлым летом. Напомним, тогда бородач с фамилией Хабиров напал на активистов и разбил им телефоны.

- Суд установил, что обвиняемый выбил из рук двоих человек телефоны, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью. Также он достал из кармана складной нож и бросился с ним в толпу людей. Кроме того, Хабиров, держа в руке нож, высказал в адрес одного из активистов угрозу убийством, выразившуюся во фразе: «Убью!», - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге буйный мужчина признал вину лишь частично. Ему досталось лишение свободы условно в виде 2 лет и 7 месяцев, а также трехгодовой испытательный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU