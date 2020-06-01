2020-06-01T23:42:10+03:00
Происшествия

Бородач с ножом, напавший на борцов с незаконной торговлей в Санкт-Петербурге, отделался условным сроком

Агрессивный мужчина признал свою вину лишь частично
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Мужчина, напавший на борцов с незаконной торговлей у метро, отделался условным сроком. Фото: vk.com/illegaltradeМужчина, напавший на борцов с незаконной торговлей у метро, отделался условным сроком. Фото: vk.com/illegaltrade
Изменить размер текста:

Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде условного срока агрессивному мужчине, который набросился на участников рейда против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков» прошлым летом. Напомним, тогда бородач с фамилией Хабиров напал на активистов и разбил им телефоны.

- Суд установил, что обвиняемый выбил из рук двоих человек телефоны, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью. Также он достал из кармана складной нож и бросился с ним в толпу людей. Кроме того, Хабиров, держа в руке нож, высказал в адрес одного из активистов угрозу убийством, выразившуюся во фразе: «Убью!», - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге буйный мужчина признал вину лишь частично. Ему досталось лишение свободы условно в виде 2 лет и 7 месяцев, а также трехгодовой испытательный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девятиклассница из Соснового Бора получила уголовное дело за покупки с чужой банковской карты
Легендарный трубач дядя Миша устроил концерты для жителей Приморского района
Двух предполагаемых серийных педофилов из Санкт-Петербурга отправили в СИЗО
Легковушка снесла двух петербуржцев на «зебре» на Большом проспекте В.О.
Бородач с ножом, напавший на борцов с незаконной торговлей в Санкт-Петербурге, отделался условным сроком
Живодер застрелил ворону на глазах людей на улице Маршала Захарова
11 лет тюрьмы получил создатель нарколаборатории в Пушкине
Прямой автобус связал станцию метро «Ладожская» и Щеглово
Петербуржец обезвредил хулигана с перцовым баллончиком на «Пушкинской»
Пугливого лося, метавшегося по дорогам в Мурино, вернули в лес
Названа причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных коронавирусом у Горбольницы №2
Мальчика-велосипедиста насмерть сбили на проспекте Непокоренных