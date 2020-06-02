Легковушка снесла двух петербуржцев на «зебре» на Большом проспекте В.О.
На Большом проспекте Васильевского острова легковушка снесла двух пешеходов. Все произошло около 21:45 у дома №74. Пара петербуржцев спокойно переходила дорогу по «зебре», как вдруг в них «впечаталась» иномарка из-за ДТП с другим автомобилем. В итоге двоих человек откидывает прямо в светофор.
- На Большом проспекте у дома №74 был совершен наезд на двух пешеходов в зоне пешеходного перехода. К месту происшествия прибыли «скорая» и сотрудники ДПС. Пострадавшим повезло, им нанесен вред средней тяжести. Их госпитализировали в Елизаветинскую больницу, - пишут «Невские новости», в распоряжении которых оказалось видео страшной аварии.
По факту ДТП сейчас проводится проверка для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер на «Сузуки» насмерть сбил мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе со светофором.
ИСТОЧНИК KP.RU