2020-06-02T00:03:16+03:00
Происшествия

Легковушка снесла двух петербуржцев на «зебре» на Большом проспекте В.О.

От удара пару отбросило на светофор
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Большом проспекте Васильевского острова на "зебре" сбили двух пешеходов. Фото: vk.com/dorinspbНа Большом проспекте Васильевского острова на "зебре" сбили двух пешеходов. Фото: vk.com/dorinspb
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На Большом проспекте Васильевского острова легковушка снесла двух пешеходов. Все произошло около 21:45 у дома №74. Пара петербуржцев спокойно переходила дорогу по «зебре», как вдруг в них «впечаталась» иномарка из-за ДТП с другим автомобилем. В итоге двоих человек откидывает прямо в светофор.

- На Большом проспекте у дома №74 был совершен наезд на двух пешеходов в зоне пешеходного перехода. К месту происшествия прибыли «скорая» и сотрудники ДПС. Пострадавшим повезло, им нанесен вред средней тяжести. Их госпитализировали в Елизаветинскую больницу, - пишут «Невские новости», в распоряжении которых оказалось видео страшной аварии.

По факту ДТП сейчас проводится проверка для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер на «Сузуки» насмерть сбил мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе со светофором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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