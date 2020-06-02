2020-06-02T00:27:34+03:00
Происшествия

Двух предполагаемых серийных педофилов из Санкт-Петербурга отправили в СИЗО

Один из них против меры не возражал
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге арестовали двух предполагаемых серийных педофилов.В Санкт-Петербурге арестовали двух предполагаемых серийных педофилов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Двух из четырех предполагаемых серийных педофилов, пойманных в Санкт-Петербурге, уже арестовали и отправили в следственный изолятор. Одного из них судят по статье за развратные действия, совершенные в отношении нескольких несовершеннолетних лиц, а другого – за насильственные действия сексуального характера и половое сношение с детьми.

- Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок – минимум по 29 июля 2020 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемый за развратные действия, к слову, не возражал против отправки в СИЗО.

Согласно информации «Комсомолки» от источника в правоохранительных органах, четверо мужчин вдобавок снимали порно с детьми, в котором любили участвовать лично. Известно, что педофилы насиловали мальчиков. Один из обвиняемых – рок-музыкант. Всем извергам грозят огромные сроки в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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