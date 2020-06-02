Легендарный трубач дядя Миша устроил концерты для жителей Приморского района

2 Июнь 2020 2020-06-02T01:29:23+03:00

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Легендарный трубач дядя Миша дал парочку концертов для жителей Приморского района. Судя по публикациям горожан в соцсетях, уличного музыканта видели на Шуваловском проспекте у дома №86, во дворах на Лыжном переулке, а также на улице Мебельной. В числе исполненных композиций, например, есть такие хиты как «Прощание Славянки» и «День рождения» от крокодила Гены.

Трубач с присущим ему задором поднял настроение петербуржцам, которые, едва услышав инструмент, высовывались из своих окон и балконов, чтобы было лучше слышно концерт. И пусть с самоизоляцией в Северной столице в первый день лета все ужасно, «домашних» зрителей у музыканта нашлось прилично.

- Трубач дядя Миша с Невского проспекта был замечен на Шуваловском, 86. В 88-м доме тоже трубил. Всех соседей на балконах собрал! – написали очевидец из группы «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/782555" frameborder="0"></iframe> Трубач Дядя Миша дал концерт для всех жителей Приморского района.Видео: instagram.com/lera.kunaeva

ИСТОЧНИК KP.RU