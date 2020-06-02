2020-06-02T02:14:33+03:00
Происшествия

Девятиклассница из Соснового Бора получила уголовное дело за покупки с чужой банковской карты

Юная мошенница завладела данными банковской карты пенсионерки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Девятиклассницу из Соснового Бора поймали на покупках по чужой банковской карточке.Девятиклассницу из Соснового Бора поймали на покупках по чужой банковской карточке.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На девятиклассницу из Соснового Бора возбудили уголовное дело за покупки с чужой банковской карты. Все началось с того, что в полицию обратилась местная жительница, 63-летняя пенсионерка. Ей начали приходить на телефон смс-сообщения о списании денежных средств с карточки. Итого из-за баловства злоумышленника женщина лишилась 8101 рубля, что для нее является значительным ущербом.

- За совершение указанного преступления задержана ученица 9 класса местной школы. Девочке 15 лет. На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Мера пресечения школьнице не избиралась, ее передали родителям, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Будь девочке 16 лет, ей мог бы грозить реальный срок. Сейчас более правдоподобным наказанием выглядит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Девятиклассница из Соснового Бора получила уголовное дело за покупки с чужой банковской карты
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