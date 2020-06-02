2020-06-02T07:33:14+03:00
Общество

Солнце и тепло будут в Санкт-Петербурге 2 июня

Сильный ветер в городе поутихнет и сменит направление
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Солнце и легкий ветер заглянут в Санкт-Петербург во вторник 2 июняСолнце и легкий ветер заглянут в Санкт-Петербург во вторник 2 июняФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Утро вторника, 2 июня 2020 года, началось в Санкт-Петербурге с яркого солнца. По прогнозам синоптики, день обойдется без осадков, наконец-то утихнет сильный ветер, а температура воздуха прогреется до плюс 18 градусов.

- 2 июня в Петербурге будет дуть северо-восточный, а после восточный ветер умеренной силы. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 5-7 градусов, днем прогреется до 16-18 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду, 3 июня, в Северной столице снова без осадков и до плюс 20 градусов. А в четверг, 4 июня, днем могут пройти кратковременные дожди, температура воздуха 17-19 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, в первой половине месяца Петербург будет находиться под чередующимся влиянием полей повышенного давления и периферий циклонов. Это значит, что периодически солнечные, сухие периоды будут сменяться дождливыми днями. Но осадки в основном кратковременные, ливневого характера, с возможными грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без вести пропавшего 15-летнего мальчика с татуировкой «молнии» почти месяц разыскивают в Санкт-Петербурге
Водитель Kia Rio сбил насмерть девочку и скрылся с места ДТП в Ленинградской области
«Митсубиси» жестко намотался на дерево на Дороге Жизни под Санкт-Петербургом
Солнце и тепло будут в Санкт-Петербурге 2 июня
Девятиклассница из Соснового Бора получила уголовное дело за покупки с чужой банковской карты
Легендарный трубач дядя Миша устроил концерты для жителей Приморского района
Двух предполагаемых серийных педофилов из Санкт-Петербурга отправили в СИЗО
Легковушка снесла двух петербуржцев на «зебре» на Большом проспекте В.О.
Бородач с ножом, напавший на борцов с незаконной торговлей в Санкт-Петербурге, отделался условным сроком
Живодер застрелил ворону на глазах людей на улице Маршала Захарова
11 лет тюрьмы получил создатель нарколаборатории в Пушкине
Прямой автобус связал станцию метро «Ладожская» и Щеглово
Петербуржец обезвредил хулигана с перцовым баллончиком на «Пушкинской»
Пугливого лося, метавшегося по дорогам в Мурино, вернули в лес
Названа причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных коронавирусом у Горбольницы №2
Мальчика-велосипедиста насмерть сбили на проспекте Непокоренных