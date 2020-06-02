Солнце и тепло будут в Санкт-Петербурге 2 июня

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:33:14+03:00

Солнце и легкий ветер заглянут в Санкт-Петербург во вторник 2 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

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Утро вторника, 2 июня 2020 года, началось в Санкт-Петербурге с яркого солнца. По прогнозам синоптики, день обойдется без осадков, наконец-то утихнет сильный ветер, а температура воздуха прогреется до плюс 18 градусов.

- 2 июня в Петербурге будет дуть северо-восточный, а после восточный ветер умеренной силы. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 5-7 градусов, днем прогреется до 16-18 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду, 3 июня, в Северной столице снова без осадков и до плюс 20 градусов. А в четверг, 4 июня, днем могут пройти кратковременные дожди, температура воздуха 17-19 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, в первой половине месяца Петербург будет находиться под чередующимся влиянием полей повышенного давления и периферий циклонов. Это значит, что периодически солнечные, сухие периоды будут сменяться дождливыми днями. Но осадки в основном кратковременные, ливневого характера, с возможными грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU