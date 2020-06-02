Водитель Kia Rio сбил насмерть девочку и скрылся с места ДТП в Ленинградской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:05:21+03:00

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Трагическая авария произошла в Подпорожском районе Ленинградской области. Около десяти часов вечера в понедельник, 1 июня 2020 года, в поселке Вознесенье автомобиль Kia Rio сбил девочку, которая шла по обочине. Пешеход в результате ДТП скончалась.

- 33-летний водитель, двигаясь по Комсомольской улице со стороны Подпорожья, в сторону Садовой улицы, совершил наезд на пешехода, девочку 2002 года рождения, напротив дома номер 49. В это время пешеход шла по правой обочине по ходу движения, - рассказал «Дорожный инспектор».

В итоге девушка умерла на месте от полученных травмы, а водитель с места ДТП скрылся. Однако спустя время он был найден инспекторами ДПС ОГИБДД по Подпорожскому району.

На момент дорожная полиция проводит полную проверку для установления обстоятельств смертельной аварии. Водитель задержан.

Автомобиль сбил насмерть девушку на обочине в Ленинградской области .Видео: Дорожный инспектор

ИСТОЧНИК KP.RU