2020-06-02T08:20:39+03:00
Происшествия

Без вести пропавшего 15-летнего мальчика с татуировкой «молнии» почти месяц разыскивают в Санкт-Петербурге

10 мая подросток ушел из образовательного учреждения и больше не возвращался [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разыскивают без вести пропавшего 15-летнего мальчика / Фото: Поиск ДетейВ Петербурге разыскивают без вести пропавшего 15-летнего мальчика / Фото: Поиск ДетейФото: другой источник.
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В Санкт-Петербурге разыскивают подростка, который без вести пропал в начале мая. Вечером в понедельник, 1 июня 2020 года, в социальных сетях появилась ориентировка с просьбой горожан помочь в поиске 15-летнего мальчика, который ушел из образовательного учреждения.

- 10 мая 2020 года 15-летний Дмитрий Андреев ушел из учреждения, расположенного на улице Летчика Пилютова в Красносельском районе. До настоящего времени его местонахождение не известно, - говорится в ориентировке волонтерского объединения «Поиск детей».

Дмитрий пропал 10 мая / Фото: Поиск Детей

Дмитрий пропал 10 мая / Фото: Поиск Детей

На вид пропавшему 15-17 лет, рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, обрит налысо, волосы светло-русые. Был одет в серую куртку, черные шорты, кроссовки черные с белыми полосками. Из особых примет – на предплечье есть татуировка в виде молнии и женщины.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дмитрия просят обратиться в дежурную часть УМВД по Красносельскому району: 8(812)5735360.

ИСТОЧНИК KP.RU

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