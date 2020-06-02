2020-06-02T08:43:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 2 июня 2020 года: Массовое заражение вахтовиков на Белопорожской ГЭС

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 2 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число зараженных коронавирусом за сутки в Карелии установило антирекордЧисло зараженных коронавирусом за сутки в Карелии установило антирекордФото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус в Карелии установил антирекорд по заражению. Последние новости на 2 июня 2020 года - 43 случая коронавируса подтверждено за последние сутки. Из них 37 положительных результатов на COVID-19 - у вахтовиков. Сейчас вспышкой эпидемии занимаются специалисты.

- Сразу у 37 вахтовиков, работавших на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе обнаружили коронавирус. Также 1 случай коронавируса подтвержден в Питкярантском районе (деревня Мансила) и 5 в Петрозаводске, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Карелии.

Выздоровели 10 человек: 6 в Петрозаводске, по одному - в Кондопоге, Олонце, Прионежье, Питкярантском районе. Новых летальных случаев зафиксировано не было.

За все время пандемии в Карелии подтверждено 496 случаев заражения, из них 188 пациентов выздоровели и 3 человека скончались.

Также начиная с с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 516 пациентов, 53 человека умерли. Всем пациентам неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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