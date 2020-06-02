Любопытного лосенка заметили на дороге в Ленинградской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:56:06+03:00

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В конец весны – начало лета, как правило, в Ленинградской области происходит миграция у лосей, а также на свет появляется новое потомство. Одного маленького, любопытного представителя заметил зоолог из Санкт-Петербурга Павел Глазков. Ему удалось «пообщаться» с лосенком и даже сделать фотографии, которые он опубликовал в социальной сети 1 июня 2020 года.

Лосенок весело пробежал по дороге / Фото: Павел Глазков

- Возвращаясь из Нижне-Свирского заповедника, на проселочной дороге я повстречал лосенка. Очевидно, он заинтересовался мной – и даже позволил себя немного поснимать. Немного погодя лосенок все же вспомнил об осторожности, и засеменил своими неуклюже длинными ногами по дороге. Пробежал около ста метров, зашел в лес и замер у обочины, - рассказал Глазков.

Но не стоит пытаться подходить к лосенку и трогать его. Лосиха будет самоотверженно защищать свое дитя. Своим острым копытом она может нанести удар – вплоть до смертельного, и нападает она в этой ситуации даже на медведя.

А после скрылся в лесу / Фото: Павел Глазков

Также зоолог напомнил, что автомобилистам необходимо быть очень внимательными на дорогах, чтобы не столкнуться с животным. Ежегодно в Ленобласти от столкновения с автотранспортом погибает более 150 лосей. Именно эти молодые и неопытные лоси летом часто попадают под колеса автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU