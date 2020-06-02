Нерпа погибла, запутавшись в сети браконьеров в Выборгском заливе
В Выборгском районе Ленинградской области очередная нерпа стала жертвой браконьеров. Во вторник, 2 июня 2020 года, в социальной сети местные жители рассказали, что увидели в Выборгском заливе морское животное, которое запуталось в рыболовной сети.
- Вот к чему приводит браконьерство! Попытка спасти тюленя, попавшего в чьи-то сети. Но было поздно, тюлень умер, - рассказали свидетели в соцсети.
Но животное умерло, тело нерпы уплыло в воды Балтийского моряФото: СОЦСЕТИ
К сожалению, когда нерпу все-таки выпутали из сетей, она уже был мертва. В итоге ее тело ушло по течению в Балтийское море. Сети очевидцы собрали и выбросили, чтобы не повторилось трагедии.
Балтийская кольчатая нерпа в Ленинградской области водится в Балтийском море и Ладожском озере. Сейчас из численность уменьшается. Добыча их запрещена.
В Санкт-Петербурге спасением ладожской кольчатой нерпы, балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя занимается «Фонд друзей балтийской нерпы».
ИСТОЧНИК KP.RU