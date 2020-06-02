Движение по трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 4 июня 2020 года

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:45:24+03:00

Трассу "Кола" полностью перекроют в ночь на 4 июня 2020 года в Ленобласти / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ладожский мост через Неву разведут на три часа

Изменить размер текста: A A

Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют из-за разводки Ладожского моста, проходящего через реку Неву. Произойдет это в ночь на четверг, 4 июня 2020 года. Из-за этого движение по дороге в районе деревне Марьино будет остановлено.

- В связи с проведением регламентных работ в период с 01:00 до 04:00 часов 4 июня будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Чтобы технологическая разводка не сильно застопорила движение, работы будут проводиться в ночное время суток, когда на дороге минимальная интенсивность движения.

Разводка Ладожского моста производиться при температуре наружного воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU