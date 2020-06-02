После ДТП у площади Мужества, в котором погиб подросток на велосипеде, заведено уголовное дело

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:13:55+03:00

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Полиция завела уголовное дело в отношении 69-летнего водителя иномарки, под колесами которого погиб 14-летний подросток, ехавший на велосипеде. Все произошло вечером понедельника, 1 июня, в международный День защиты детей.

- Около 19:30 у дома 72 на проспекте Непокоренных, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки SX4» совершил наезд на велосипедиста 2005 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На месте ДТП у площади Мужества еще долго стояли машины скорой помощи, реанимации и несколько нарядов дорожной полиции. Сам пожилой водитель «Сузуки» скрыться не пытался. Его доставили в отделение.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» ему грозят обязательные работы на срок до четырех лет или лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU