После ДТП у площади Мужества, в котором погиб подросток на велосипеде, заведено уголовное дело
Полиция завела уголовное дело в отношении 69-летнего водителя иномарки, под колесами которого погиб 14-летний подросток, ехавший на велосипеде. Все произошло вечером понедельника, 1 июня, в международный День защиты детей.
- Около 19:30 у дома 72 на проспекте Непокоренных, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки SX4» совершил наезд на велосипедиста 2005 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На месте ДТП у площади Мужества еще долго стояли машины скорой помощи, реанимации и несколько нарядов дорожной полиции. Сам пожилой водитель «Сузуки» скрыться не пытался. Его доставили в отделение.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» ему грозят обязательные работы на срок до четырех лет или лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU