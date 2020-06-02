За сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус больше 11 тысяч человек
Городской Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом привел новые данные за прошедшие сутки. В частности. Стало известно число протестированных на наличие коронавируса пациентов с признаками острых респираторных заболеваний. После снижения обследований в выходные до 3,5 тысяч, в понедельник проверили больше 11 тысяч человек.
- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 11 352 человека, - сообщает Оперштаб.
Также по состоянию на утро 2 июня на карантине остаются 3795 петербуржцев. Из них 271 - в обсерваторе в репинском пансионате «Балтиец», 905 - на домашней самоизоляции, 2619 числятся как контактные.
Единой городской справочной службой по коронавирусу 122 принят за сутки 1781 вызов.
Еще 470 звонков поступили на экстренный номер 112. О прибытии из другой страны заявил 61 человек. В 75 обращений перенаправлено в службу скорой помощи, а 39 звонков – в полицию. Остальные обращения были справочного характера.
Также на горячую линию 8-800-200-34-11 от жителей Санкт-Петербурга поступило 123 обращений на оказание помощи волонтерами.
ИСТОЧНИК KP.RU