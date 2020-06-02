2020-06-02T11:07:30+03:00
Общество

Еще десять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Причины гибели пациентов подтвердила комиссия по летальным исходам
Петр КИБЕР
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В Петербурге подтверждена смерть еще десяти человек от коронавируса.В Петербурге подтверждена смерть еще десяти человек от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На десять человек увеличилось общее число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге с начала пандемии. Утром 2 июня общероссийский Оперштаб по ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел новые данные за минувшие сутки. В том числе и по смертельным исходам.

- По состоянию на 10:35 2 июня 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксированы 376 новых заболевших коронавирусом, 260 человек за сутки выздоровели, а 10 – скончались, - сообщает Оперштаб.

Таким образом, с начала пандемии в общем заразились 16 689 горожан, 6008 выздоровели, 223 умерли и еще 10 458 остаются в активной фазе заболевания.

Отметим, что смерть 10 человек наступила не за минувшие сутки, а ранее. Однако комиссия по летальным исходам подтвердила причины гибели только сейчас. Задержка связана с большим объемом исследований и патологоанатомической работы.

Подробности об умерших пациентах Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга приведет в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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