Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года составило 53 человека
Оперативный штаб но мониторингу ситуации с COVID-19 обнародовал свежие данные за минувшие сутки. Одновременно стало известно число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года.
- Пол состоянию на 10:35 2 июня зафиксированы еще 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ленинградской области, - сообщает Оперштаб.
Общее число заразившихся с начала пандемии составило 2928 человек. Из этого количества 1674 выздоровели (+84), а 15 скончались (+4 смертельных случая за сутки). Это первые подтвержденные летальные исходы по причине COVID-19 в регионе за долгое время.
В активной фазе заболевания остаются 1239 жителей Ленобласти. Пациенты лечатся либо дома, либо в стационарах, в зависимости от состояния. Запас по коечным местам в областных больницах остается более, чем двукратный.
ИСТОЧНИК KP.RU