2020-06-02T11:33:41+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года составило 53 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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За сутки в Ленобласти заболели коронавирусом еще 53 человека.За сутки в Ленобласти заболели коронавирусом еще 53 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Оперативный штаб но мониторингу ситуации с COVID-19 обнародовал свежие данные за минувшие сутки. Одновременно стало известно число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года.

- Пол состоянию на 10:35 2 июня зафиксированы еще 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ленинградской области, - сообщает Оперштаб.

Общее число заразившихся с начала пандемии составило 2928 человек. Из этого количества 1674 выздоровели (+84), а 15 скончались (+4 смертельных случая за сутки). Это первые подтвержденные летальные исходы по причине COVID-19 в регионе за долгое время.

В активной фазе заболевания остаются 1239 жителей Ленобласти. Пациенты лечатся либо дома, либо в стационарах, в зависимости от состояния. Запас по коечным местам в областных больницах остается более, чем двукратный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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