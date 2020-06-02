2020-06-02T11:58:35+03:00
Происшествия

Петербуржца, гулявшего с собакой, едва не убило упавшим деревом

Тополь рухнул на припаркованный «Мерседес»
Петр КИБЕР
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В Кировском районе тополь едва не пришиб мужчину с собакой. Фото: vk.com/spb_today / Юрий НазаренкоВ Кировском районе тополь едва не пришиб мужчину с собакой. Фото: vk.com/spb_today / Юрий Назаренко
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Второй день рождения может отмечать 2 июня житель Кировского района Санкт-Петербурга. Утром вторника он вышел погулять со своей собакой, и едва не был раздавлен упавшим огромным тополем. Дерево рухнуло на припаркованный «Мерседес».

- На улице Примакова упало дерево на автомобиль. В 10:30 прогуливался с собакой, упало прямо за спиной и попутно оборвало провода, - пишет Юрий Назаренко в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Владелец «Мерседеса» вряд ли будет рад.

Судя по опубликованным фото и размерам дерева, последствия падения могли быть куда более трагичными, чем помятая машины. Ее владельцу теперь придется разбираться с коммунальщиками, требуя ущерб, но все люди остались живы. И собаки тоже.

Сам рухнувший тополь, видимо прогнил у основания, что и стало причиной ЧП. Хотя особо сильного ветра в Петербурге во вторник не было. Напомним, что в воскресенье резкие порывы сломали семь деревьев в разных районах города.

От упавшего дерева пострадал "Мерседес". Фото: vk.com/spb_today

От упавшего дерева пострадал "Мерседес". Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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