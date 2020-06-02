2 Июнь 2020 2020-06-02T12:08:56+03:00

Еще 4 человека скончались от коронавируса за сутки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости об умерших от коронавируса в Ленинградской области на 2 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

За последние сутки в России зафиксировано 182 летальных случая от коронавируса. За весь период в стране от COVID-19 скончалось 5 037 человек. Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 2 июня 2020 года составило 4 человека.

- За последние сутки в Ленобласти подтвердились еще 4 смерти больных с диагнозом COVID-19. За все время пандемии в регионе умерли 15 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Число зараженных в 47-м регионе постепенно снижается. На 2 июня инфекция была выявлена еще у 53 человек, при этом полностью выздоровели 84 пациента.

С начала пандемии коронавируса в области заразились 2928 человек, из них 1674 выздоровели. На данный момент с болезнью борются 1239 пациентов.

Напомним, что область до сих пор разделена на три зоны в зависимости от количества зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU