500 яблонь зацвели в саду во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:30:01+03:00

В Яблоневом саду можно также найти очень редкие для Северной столицы растения [фото]

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Долгожданное лето принесло в Санкт-Петербург тепло и вдохнуло жизнь и растения. Так, почти 500 яблонь зацвели в эти дни в Яблоневом саду во Фрунзенском районе. Об этом комитете по благоустройству рассказал 2 июня 2020 года. Всего в сквере, расположенном вдоль Белградской улицы рядом с улицей Турку в настоящее время растут более 1300 деревьев 29 пород и почти 21,5 тысяча кустарников 20 видов.

Деревья распустились в Яблоневом саду Фрунзенского района / Фото: Комитет по благоустройству

- Благодаря нежаркой погоде деревья будут цвести еще примерно полторы недели. А к сентябрю созреют плоды, которые добавят Яблоневому саду осенних красок, - рассказали в комитете.

Также в саду можно найти очень редкие для Петербурга растения, например, грушу иволистную - серебристое деревце, цветущее в мае белыми цветами, или черемуху Маака, которую отличает необычная кора красновато-желтого или золотистого цвета.

Также в саду цветут молодые саженцы декоративной яблони / Фото: Комитет по благоустройству

В этом году в саду появились еще 20 яблонь Недзведского и столько же декоративных яблонь сорта «Ред Роялти». Молодые саженцы расположились вдоль улицы Турку и их можно узнать по ярким розовым цветам. Также сад этой весной украсили 1350 кустов барбариса и спиреи.

ИСТОЧНИК KP.RU