2 Июнь 2020 2020-06-02T12:49:15+03:00

Еще 260 пациентов вылечились от коронавируса в Петербурге на 2 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали все последние новости о выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 2 июня 2020 года

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В России число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших за сутки - 11108 и 8863 человек соотвественно. Из них число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 2 июня 2020 года составило 260 человек. При этом новых случаев заражения выявлено 376.

- В Петербурге за сутки полностью выздоровели от коронавируса еще 260 человек. Всего с начала пандемии побороли заразу уже 6008 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

С начала эпидемии в Санкт-Петербурге коронавирус был зафиксирован у 16689 человек, 376 случаев за последние сутки. Получается, что уже 36 процентов пациентов выздоровели. Также за все время от коронавируса скончались 223 человека, 10 случаев подтверждены за последние сутки. На данный момент в городе борются с инфекцией еще 10458 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU