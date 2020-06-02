2020-06-02T13:21:19+03:00
Общество

Австралийские раки начали проверять качество воды на очистных сооружениях Санкт-Петербурга

Животные смогут подавать сигналы, если сточные воды окажутся не пригодными для их жизни
Лилия КОЗЛОВА
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Австралийские раки будут проверять качество воды в Петербурге / Фото: ВодоканалАвстралийские раки будут проверять качество воды в Петербурге / Фото: Водоканал
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Шесть австралийских краснопалых раков заступили на «рабочую смену» на Юго-западных очистных сооружениях Санкт-Петербурге. Во вторник, 2 июня 2020 года, заморские гости сменили на посту узкопалых речных раков, которые занимаются мониторингом воды в зимний период. Такая замена происходит два раза в год: поздней осенью и перед наступлением тепла, когда температура сточной воды повышается на 15-20 градусов.

В животному крепится специальный датчик для того, чтобы получать от него результаты мониторинга / Фото: Водоканал

В животному крепится специальный датчик для того, чтобы получать от него результаты мониторинга / Фото: Водоканал

- Австралийские раки живут в аквариумах, через которые проходит очищенная сточная вода. Если качество этой воды ухудшится, рак это сразу почувствует, а персонал станции заметит не только изменения в его поведении, но и получит сигнал от специального оптоволоконного датчика, прикрепленного к панцирю, который следит за сердцебиением животного, - сообщили в “Водоканале”.

Если одновременно у всех раков ритм резко повысится в 1,5-2 раза, то в диспетчерской загорится красный сигнал. Это означает, что требуемая эффективность очистки не достигается и технологический процесс требует оперативной корректировки.

Биомониторинг уже много лет используется для проверки сточных вод в Петербурге / Фото: Водоканал

Биомониторинг уже много лет используется для проверки сточных вод в Петербурге / Фото: Водоканал

Биомониторинг – только часть системы контроля. Качество очистки сточных вод ежедневно контролируется по показаниям специальных приборов и в объектовых лабораториях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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