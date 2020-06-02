Врачи рассказали о десяти умерших от коронавируса петербуржцах

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:30:31+03:00

8 женщин и двое мужчин умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комиссия по летальным исходам подтвердила смерть двух мужчин и восьми женщин

Изменить размер текста: A A

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел сведения о десяти пациентах, чья смерть от коронавируса была подтверждена к утру 2 июня. В печальный список попали двое мужчин и восемь женщин.

- Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила еще 10 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Среди них - восемь женщин от 48 до 93 лет и двое мужчин 64 и 65 лет, - сообщает пресс-служба Комздрава.

По мнению экспертов, именно коронавирус стал основной причиной гибели больных, а точнее двусторонняя пневмония, обусловленная инфекцией СOVID-19. При этом все скончавшиеся пациенты имели хронические заболевания – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гепатит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, панкреатит, которые осложнили течение коронавируса.

Всего за 1 июня 2020 года комиссия рассмотрела 16 случаев летальных исходов, произошедших ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU