2020-06-02T13:30:31+03:00
Общество

Врачи рассказали о десяти умерших от коронавируса петербуржцах

Комиссия по летальным исходам подтвердила смерть двух мужчин и восьми женщин
Петр КИБЕР
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8 женщин и двое мужчин умерли от коронавируса в Петербурге.8 женщин и двое мужчин умерли от коронавируса в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел сведения о десяти пациентах, чья смерть от коронавируса была подтверждена к утру 2 июня. В печальный список попали двое мужчин и восемь женщин.

- Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила еще 10 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Среди них - восемь женщин от 48 до 93 лет и двое мужчин 64 и 65 лет, - сообщает пресс-служба Комздрава.

По мнению экспертов, именно коронавирус стал основной причиной гибели больных, а точнее двусторонняя пневмония, обусловленная инфекцией СOVID-19. При этом все скончавшиеся пациенты имели хронические заболевания – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гепатит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, панкреатит, которые осложнили течение коронавируса.

Всего за 1 июня 2020 года комиссия рассмотрела 16 случаев летальных исходов, произошедших ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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