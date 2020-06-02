Новых зараженных коронавирусом выявили в 28 населенных пунктах Ленинградской области на 2 июня 2020 года
За последние сутки в Ленинградской области коронавирус обнаружили еще у 53 человек. По данным администрации на 2 июня 2020 года COVID-19 был выявлен в 28 населенных пунктах. Больше всего инфицированы оказались жители Гатчинского района, там коронавирус найден в 14 населенных пунктах.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в 28 населенных пунктах на территории 10 районов региона, - сообщили в администрации.
Так, на 2 июня коронавирус в Ленинградской области выявлен:
- Пикалево (Бокситогорский район);
- Волхов, Сясьстрой (Волховский район);
- Токсово (Всеволожский район);
- Выборг, Глебычево (Выборгский район);
- Гатчина, Тайцы, Никольское, Пудомяги, Малое Верево, Коммунар, Шпаньково, Большие Колпаны, Лампово, Новый Свет, Семрино, Вяхтелево, Мыза-Ивановка, Тойворово (Гатчинский район);
- Кириши, Кусино (Киришский район);
- СНТ «Союз Чернобыль» (Кировский район);
- Лодейное Поле;
- Приозерск, Снегиревка, Кузнечное (Приозерский район);
- Тихвин.
ИСТОЧНИК KP.RU