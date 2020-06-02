2020-06-02T14:04:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых зараженных коронавирусом выявили в 28 населенных пунктах Ленинградской области на 2 июня 2020 года

Больше всего «под ударом» оказался Гатчинский район
Лилия КОЗЛОВА
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Коронавирус обнаружен в 28 населенных пунктах Ленобласти на 2 июня 2020 годаКоронавирус обнаружен в 28 населенных пунктах Ленобласти на 2 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки в Ленинградской области коронавирус обнаружили еще у 53 человек. По данным администрации на 2 июня 2020 года COVID-19 был выявлен в 28 населенных пунктах. Больше всего инфицированы оказались жители Гатчинского района, там коронавирус найден в 14 населенных пунктах.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в 28 населенных пунктах на территории 10 районов региона, - сообщили в администрации.

Так, на 2 июня коронавирус в Ленинградской области выявлен:

- Пикалево (Бокситогорский район);

- Волхов, Сясьстрой (Волховский район);

- Токсово (Всеволожский район);

- Выборг, Глебычево (Выборгский район);

- Гатчина, Тайцы, Никольское, Пудомяги, Малое Верево, Коммунар, Шпаньково, Большие Колпаны, Лампово, Новый Свет, Семрино, Вяхтелево, Мыза-Ивановка, Тойворово (Гатчинский район);

- Кириши, Кусино (Киришский район);

- СНТ «Союз Чернобыль» (Кировский район);

- Лодейное Поле;

- Приозерск, Снегиревка, Кузнечное (Приозерский район);

- Тихвин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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