2020-06-02T14:12:56+03:00
Происшествия

Начальницу почтового отделения поймали на мошенничестве в Санкт-Петербурге

Женщина три года забирала себе зарплату уже уволившейся сотрудницы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Санкт-Петербурге начальник отделения почтовой связи подозревается в мошенничестве и в служебном подлогеВ Санкт-Петербурге начальник отделения почтовой связи подозревается в мошенничестве и в служебном подлогеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге начальница почтового отделения связи подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. Во вторник, 2 июня 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая три года забирала себе зарплату уже уволившейся сотрудницы.

- Из материалов уголовного дела следует, что начальница, зная, что одна из операторов отделения собирается уволиться, забрала у нее зарплатную карту, а также дала указание не писать заявление об увольнении, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

После того, как сотрудница фактически уволилась и уже не появлялась в отделении, начальница продолжала вносить в рабочий график сведения о том, что оператор, якобы, работает. Так с декабря 2017 по апреля 2020 годов подозреваемая умудрилась похитить более 680 тысяч рублей, начисляя зарплату на банковскую карту.

На данный момент продолжается расследование, а также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Город на готов: Туристического сезона в Санкт-Петербурге не будет
784 петербургских медика признаны пострадавшими от коронавируса
ЕГЭ-2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге пройдут 6 и 7 июля
Повышенные меры безопасности из-за коронавируса примут на ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге
Тренировочные ЕГЭ-2020 пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 30 июня
Почти 39 человек сдадут ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге
Петербургские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Раскаявшаяся грабительница сдалась полиции, когда ее замучила совесть в Санкт-Петербурге
Петербургский студент зарезал мать во сне
Фонтан воды высотой в четыре этажа вырвался из-под земли на Стародеревенской в Санкт-Петербурге
Начальницу почтового отделения поймали на мошенничестве в Санкт-Петербурге
Новых зараженных коронавирусом выявили в 28 населенных пунктах Ленинградской области на 2 июня 2020 года
Врачи рассказали о десяти умерших от коронавируса петербуржцах
Австралийские раки начали проверять качество воды на очистных сооружениях Санкт-Петербурга
Мину времен войны нашли на газоне у жилого дома в Санкт-Петербурге
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 2 июня 2020 года составило 260 человек
500 яблонь зацвели в саду во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 2 июня 2020 года составило 4 человека
Петербуржца, гулявшего с собакой, едва не убило упавшим деревом
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года составило 53 человека
Еще десять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
За сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус больше 11 тысяч человек
После ДТП у площади Мужества, в котором погиб подросток на велосипеде, заведено уголовное дело