Начальницу почтового отделения поймали на мошенничестве в Санкт-Петербурге

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:12:56+03:00

В Санкт-Петербурге начальник отделения почтовой связи подозревается в мошенничестве и в служебном подлоге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Женщина три года забирала себе зарплату уже уволившейся сотрудницы

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге начальница почтового отделения связи подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. Во вторник, 2 июня 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая три года забирала себе зарплату уже уволившейся сотрудницы.

- Из материалов уголовного дела следует, что начальница, зная, что одна из операторов отделения собирается уволиться, забрала у нее зарплатную карту, а также дала указание не писать заявление об увольнении, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

После того, как сотрудница фактически уволилась и уже не появлялась в отделении, начальница продолжала вносить в рабочий график сведения о том, что оператор, якобы, работает. Так с декабря 2017 по апреля 2020 годов подозреваемая умудрилась похитить более 680 тысяч рублей, начисляя зарплату на банковскую карту.

На данный момент продолжается расследование, а также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU