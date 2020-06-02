2020-06-02T14:36:44+03:00
Происшествия

Фонтан воды высотой в четыре этажа вырвался из-под земли на Стародеревенской в Санкт-Петербурге

Прорыв трубы произошел во время гидравлических испытаний на Приморской котельной [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Фонтан воды повредил припаркованные машины на севере ПетербургаФонтан воды повредил припаркованные машины на севере ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге начался «сезон фонтанов». Правда, не настоящих, а аварийных. В 11 часов утра во вторник, 2 июня 2020 года, в Приморском районе города, у дома 25 по Стародеревенской улице произошел мощный прорыв трубы. Из-под земли забил огромный фонтан, высота которого достигала 4-го этажа. Благо, из людей никто не пострадал. А вот машины, припаркованные рядом, оказались под «обстрелом».

- Автомобили пострадали от того, что камни и кирпичи падали с водой... Стекла разбиты как будто из автомата стреляли, - рассказала местная жительница.

Как оказалось, причиной всему гидравлические испытания от Приморской котельной. В ТЭК Петербурга пояснили, что узнав о прорыве, на место прибыла аварийная бригада и к 11:24 часам локализовала дефект.

Отмечается, что во время испытаний температура воды не превышает 40 градусов. Предприняты все меры безопасности. Владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен ущерб.

Напомним, на 2 июня запланированы испытания в Гатчинском, Калининском и Приморском районах.

Мощный фонтан из-под земли побил машины на парковке в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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