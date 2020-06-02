Раскаявшаяся грабительница сдалась полиции, когда ее замучила совесть в Санкт-Петербурге

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:05:38+03:00

Пьяная женщина напала на свою подругу, забрав у нее телефон и деньги

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Жительницу Санкт-Петербурга так сильно замучила совесть, после того, как она ограбила свою знакомую, что сама пошла сдаваться в полицию. В понедельник, 1 июня 2020 года, 37-летняя женщина обратилась в отдел правоохранителей с явкой с повинной. Награбленное она тоже принесла с собой.

- Днем ранее, в 14:10 часов 31 мая в полицию Калининского района обратилась другая 37-летняя женщина, которая рассказала, что около 5 часов утра у нее возникла ссора со знакомой, с которой они выпивали у нее в квартире, в доме 68/4 по Кондратьевскому проспекту, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Гостья напала на хозяйку, отобрала у нее смартфон, а также прихватила с собой из чужой сутки шесть тысяч рублей. В общей сложности ущерб составил 68 тысяч рублей.

Однако, когда к вечеру следующего дня женщина раскаялась, то пришла сама в полицию. В отношении нее возбудили уголовное дело о грабеже, а также взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU