Почти 39 человек сдадут ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге
Несмотря на сложное время пандемии, Санкт-Петербург готовится к проведению единого государственного экзамена. В этот раз ЕГЭ-2020 будет проходить в особом режиме. О готовности к тестированию во вторник, 2 июня 2020 года, рассказала председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева во время видеосовещания.
- Для участия в ЕГЭ зарегистрировались почти 39 тысяч петербуржцев, среди которых 27 тысяч выпускников школ, 3700 выпускников колледжей и около 8 тысяч выпускников прошлых лет, - рассказала Воробьева.
Специально для проведения ЕГЭ в 2020 году в Петербурге будут открыты 167 пунктов, размещенных на базе общеобразовательных учреждений, в которых будут подготовлены 2889 аудиторий.
Министр просвещения Сергей Кравцов поручил обеспечить организацию ЕГЭ в Санкт-Петербурге на столь же высоком уровне, какой был отмечен в прошлом году. Также он попросил обратить особое внимание на санитарную обработку помещений до и после проведения каждого экзамена.
ИСТОЧНИК KP.RU