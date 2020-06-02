2020-06-02T15:19:56+03:00
Общество

Почти 39 человек сдадут ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге

Для проведения экзаменов в городе откроют 167 пунктов
Лилия КОЗЛОВА
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Почти 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2020 году в Санкт-ПетербургеПочти 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2020 году в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Несмотря на сложное время пандемии, Санкт-Петербург готовится к проведению единого государственного экзамена. В этот раз ЕГЭ-2020 будет проходить в особом режиме. О готовности к тестированию во вторник, 2 июня 2020 года, рассказала председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева во время видеосовещания.

- Для участия в ЕГЭ зарегистрировались почти 39 тысяч петербуржцев, среди которых 27 тысяч выпускников школ, 3700 выпускников колледжей и около 8 тысяч выпускников прошлых лет, - рассказала Воробьева.

Специально для проведения ЕГЭ в 2020 году в Петербурге будут открыты 167 пунктов, размещенных на базе общеобразовательных учреждений, в которых будут подготовлены 2889 аудиторий.

Министр просвещения Сергей Кравцов поручил обеспечить организацию ЕГЭ в Санкт-Петербурге на столь же высоком уровне, какой был отмечен в прошлом году. Также он попросил обратить особое внимание на санитарную обработку помещений до и после проведения каждого экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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