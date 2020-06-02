2020-06-02T15:34:12+03:00
Общество

Тренировочные ЕГЭ-2020 пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 30 июня

Для пробного экзамена будут работать все 167 пунктов в школах города
Лилия КОЗЛОВА
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Тренировочные ЕГЭ-2020 в Петербурге можно будет сдать 29 и 30 июняТренировочные ЕГЭ-2020 в Петербурге можно будет сдать 29 и 30 июняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Во вторник, 2 июня 2020 года, министерство просвещения и Роспотребнадзор провели совещание с руководителями региональных систем образования, посвященное подготовке к Единому государственному экзамену. О готовности Санкт-Петербурга к ЕГЭ доложила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева, которая рассказала, что тренировочные экзамены пройдут уже в конце июня.

- 29 и 30 июня, в дни проведения пробных ЕГЭ, в тренировочных мероприятиях будет обеспечено участие всех пунктов приема экзаменов (ППЭ) и сотрудников, привлекаемых к проведению ЕГЭ. В тренировке примут участие руководители школ, члены Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга, технические специалисты, организаторы ППЭ. В общей сложности в организации ЕГЭ будет задействовано около 30 тысяч специалистов, - сообщила Жанна Воробьева.

Всего в этом году для проведения ЕГЭ будут открыты 167 пунктов, размещенных в школах, в которых будут подготовлены 2889 аудиторий. Для участия в экзаменах зарегистрировались почти 39 тысяч петербуржцев.

Напомним, что основной этап ЕГЭ пройдет в период с 3 по 25 июля. Самый массовый экзамен – по русскому языку – состоится 6 и 7 июля. В этом году выпускником предоставлено право сдавать только те экзамены, которые необходимы для поступления в вуз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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