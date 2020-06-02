Повышенные меры безопасности из-за коронавируса примут на ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге
Во вторник, 2 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге обсудили ход подготовки к проведению единого государственного экзамена. В условиях пандемии коронавируса, в этом году экзамены пройдут с обеспечением максимальной безопасности для участников и организаторов.
- Во всех пунктах будет проводиться уборка с дезинфекций как до, так и после каждого экзамена. Участники будут приходить на пункты не целыми классами, как это происходит обычно, а по специальному графику, чтобы избежать скопления людей на входах, - рассказала председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.
У всех будет измеряться температура, в кабинетах установят обеззараживатели воздуха. Также будет сокращено количество выпускников в каждой аудитории для обеспечения социальной дистанции. Все организаторы должны будут использовать средства индивидуальной защиты.
Планируется также ряд других мер, чтобы подготовка к экзаменам и сам единый государственный экзамен были проведены в режиме максимальной безопасности всех участников и организаторов.
Напомним, что основной этап ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге пройдет в период с 3 по 25 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU