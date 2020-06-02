Повышенные меры безопасности из-за коронавируса примут на ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:54:12+03:00

У всех участников будут проверять температуру и обеспечат антисептиками для рук

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Во вторник, 2 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге обсудили ход подготовки к проведению единого государственного экзамена. В условиях пандемии коронавируса, в этом году экзамены пройдут с обеспечением максимальной безопасности для участников и организаторов.

- Во всех пунктах будет проводиться уборка с дезинфекций как до, так и после каждого экзамена. Участники будут приходить на пункты не целыми классами, как это происходит обычно, а по специальному графику, чтобы избежать скопления людей на входах, - рассказала председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

У всех будет измеряться температура, в кабинетах установят обеззараживатели воздуха. Также будет сокращено количество выпускников в каждой аудитории для обеспечения социальной дистанции. Все организаторы должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Планируется также ряд других мер, чтобы подготовка к экзаменам и сам единый государственный экзамен были проведены в режиме максимальной безопасности всех участников и организаторов.

Напомним, что основной этап ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге пройдет в период с 3 по 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU