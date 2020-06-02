ЕГЭ-2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге пройдут 6 и 7 июля

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:09:14+03:00

В этом году выпускником предоставлено право сдавать только те экзамены, которые необходимы для поступления в вуз

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Несмотря на сложный период из-за пандемии коронавируса, Санкт-Петербург активно готовиться к проведению единых государственных экзаменов 2020 года. Самый массовый – ЕГЭ по русскому языку – пройдет 6 и 7 июля. О ходе подготовки к экзаменам Смольный рассказал во вторник, 2 июня 2020 года.

- Основной этап ЕГЭ пройдет в период с 3 по 25 июля. Самый массовый экзамен – по русскому языку – состоится 6 и 7 июля. В этом году выпускником предоставлено право сдавать только те экзамены, которые необходимы для поступления в вуз, - отметили в Смольном.

По данным председателя комитета по образованию Жанны Воробьевой, в этом году для участия в ЕГЭ зарегистрировались почти 39 тысяч петербуржцев, среди которых 27 тысяч выпускников школ, 3700 выпускников колледжей и около 8 тысяч выпускников прошлых лет. Для проведения экзаменов будут работать 167 пунктов, организованных в школах. У всех организаторов и участников на входе будут проверять температуру, а до и после каждого экзамена проводиться уборка с дезинфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU