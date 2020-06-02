2020-06-02T16:09:18+03:00
Общество

784 петербургских медика признаны пострадавшими от коронавируса

Такие данные привели в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева
Петр КИБЕР
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Почти 800 петербургских медиков пострадали от коронавируса.Почти 800 петербургских медиков пострадали от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Почти 800 петербургских медиков были официально признаны пострадавшими от коронавируса. Об этом, по результатам работы городских спецкомиссий, стало известно 2 июня. Данные привели в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

- На 30 мая, комиссии рассмотрели в общей сложности 985 заявлений медицинских работников. По результатам рассмотрения этих заявлений 784 человека были признаны пострадавшими во время оказания помощи людям, зараженным коронавирусом, - пишет газета «Петербургский дневник».

В это число вошли и шестеро медработников, которые скончались в результате заражения. Родственники троих уже получили по миллиону рублей.

Также компенсации получили и 394 человека из числа пострадавших медиков. Напомним, что при заражении медикам заплатят 300 тысяч рублей, а если это повлекло инвалидность, то 500 тысяч.

Всего на компенсации из Резервного фонда Санкт-Петербурга выделено 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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