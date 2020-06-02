Город не готов: Туристического сезона в Санкт-Петербурге не будет

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:36:21+03:00

Петербург может остаться без турсезона в нынешнем году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Туристическая отрасль Санкт-Петербурга, и без того уже сильно пострадавшая от ограничительных мер из-за коронавируса, может получить окончательный удар. По мнению главного санитарного врача города, турсезона в нынешнем году может вовсе не быть.

- Город пока категорически не готов к снятию ограничений. В этом году, думаю, туристического сезона в Петербурге не будет. Рискну предположить, что и в других регионах тоже, - приводит слова Натальи Башкетовой РБК.

По мнению главы местного Роспотребнадзора, Северная столица пока не соответствует параметрам даже для первого этапа снятия ограничений.

Следующий шаг будет сделан 15 июня (объявят 14-го) но он не коснется открытия торговых центров, ресторанов и кафе, а также городских парков. Об этом накануне уже говорил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Пример Москвы, где ТЦ уже распахнули двери, не показателен, ведь в столице пандемия началась раньше, но и раньше произошел «выход на плато». Санкт-Петербург к нему лишь подбирается.

Начало турсезона возможно только после третьего этапа снятия ограничений, а Петербург только готовится сделать первый шаг.

Турсезона в Петербурге может и не быть. Фото: facebook.com/rbc.spb

ИСТОЧНИК KP.RU