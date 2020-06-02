Памятник деревьям Санкт-Петербурга появился в Муринском парке
В Муринском парке появился памятник деревьям Санкт-Петербурга. Во вторник, 2 июня 2020 года, новый арт-объект разместился на территории парка недалеко от забора, где идет строительство спортивного комплекта. Так свой протест против вырубки деревьев выразили местные активисты.
- Вырубать рощу 40-летних берез застройщик начал 11 июня 2019 года. Такая же участь грозит еще 100 деревьям, 21 кустарнику и 12 тысячам квадратных метров газона, - отметили защитники парка.
Сам памятник деревьям выглядит как покрытые золотой краской срубы березы, в один из которых воткнут топор. Также сверху прикреплена бумага с надписью «Памятник деревьям Санкт-Петербурга».
Петербуржцы отметили, что сам памятник выглядит печально и не красиво. Также многие считают, что в скором времени его уберут с установленного места.
ИСТОЧНИК KP.RU