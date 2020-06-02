Памятник деревьям Санкт-Петербурга появился в Муринском парке

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:49:46+03:00

Выглядит он как пеньки березы, срубленные для новой застройки

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В Муринском парке появился памятник деревьям Санкт-Петербурга. Во вторник, 2 июня 2020 года, новый арт-объект разместился на территории парка недалеко от забора, где идет строительство спортивного комплекта. Так свой протест против вырубки деревьев выразили местные активисты.

- Вырубать рощу 40-летних берез застройщик начал 11 июня 2019 года. Такая же участь грозит еще 100 деревьям, 21 кустарнику и 12 тысячам квадратных метров газона, - отметили защитники парка.

Сам памятник деревьям выглядит как покрытые золотой краской срубы березы, в один из которых воткнут топор. Также сверху прикреплена бумага с надписью «Памятник деревьям Санкт-Петербурга».

Петербуржцы отметили, что сам памятник выглядит печально и не красиво. Также многие считают, что в скором времени его уберут с установленного места.

ИСТОЧНИК KP.RU