2020-06-02T17:18:33+03:00
Спорт

20 июня «Зенит» сыграет с ЦСКА

Первую игру возобновленного чемпионата России петербуржцы проведут в Москве
Петр КИБЕР
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"Зенит" возобновит чемпионат матчем с ЦСКА."Зенит" возобновит чемпионат матчем с ЦСКА.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Премьер-Лига России опубликовала расписание матчей на остаток чемпионата сезона 2019/20 годов. Всего за месяц команды должны будут провести восемь туров, а первый начнется уже 19 июня. Но «Зенит» сыграет 20 числа и в гостях.

- Сезон Тинькофф Российской Премьер-Лиги 2019/20 возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» – «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, - сообщает пресс-служба РПЛ.

19 июня также сыграют «Сочи» с «Ростовом», а в большой игровой день придется на субботу. Кроме центрального матча ЦСКА –«Зенит» (встреча в Москве начнется в 19:00), пройдут матчи «Урала» с «Рубином» м и «Арсенала» со «Спартаком».

В воскресенье, 21 июня, тур закончится играми: «Уфа» – «Тамбов», «Локомотив» – «Оренбург» и «Краснодар» – «Динамо».

Напомним, что накануне «Зенит» объявил о подписании нового контракта по схеме «2+1» с главным тренером Сергеем Семаком. А вот остальной штаб команды и игроки будут ждать окончания сезона. Новые контракты предложат в зависимости от результатов команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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