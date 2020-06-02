Эстонский дальнобойщик вез в Россию 30 килограммов «Айфонов» контрабандой

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше тридцати килограммов новеньких «Айфонов» пытался провезти в Россию эстонский дальнобойщик. Груз из 50 смартфонов и трех ноутбуков у него изъяли таможенники на посту в Ивангороде. Сам мужчина заявил, что весь контрабандный товар - не его.

- Шофер пояснил, что с таможенными правилами перемещения товаров он не знаком. Техника ему была передана в Эстонии, в городе Нарве, незнакомым человеком, а он согласился перевезти в Россию его за 200 евро, - сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни.

Уже в России все «яблочные» телефоны и компьютеры, якобы, должен был забрать другой человек. Так это или нет, но весь контрабандный товар у дальнобойщика изъяли. Вес партии электроники потянул на 34 килограмма.

На незадачливого водителя завели административное дело. За неоформление товара на таможне ему грозит штраф до двукратной стоимости контрабанды. Плюс возможная конфискация самих «Айфонов».

ИСТОЧНИК KP.RU