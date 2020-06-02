Сенной рынок вновь начал работать после закрытия

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:18:18+03:00

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Ровно 22 дня был закрыт для покупателей знаменитый Сенной рынок. В середине мая Октябрьский районный суд наказал владельцев «чрева Петербурга» за нарушение карантинного режима и антисанитарию, которые допустили торговцы. Три недели с трудом пережили как сами работники торговли, так и горожане, привыкшие ходить на Сенной.

- Особенно тяжело было приезжим: ни работы, ни вернуться назад. Но мы верим в лучшее; Ну, как-то мы это пережили. Справились. Но тяжелей всего было не нам, а пенсионерам, которые у нас брали. Где они так дешево купят продукты? – рассказали «Невским новостям» продавцы с рынка.

Впрочем, сумасшедшего ажиотажа в первый день работы на Сенном не наблюдалось. Люди, ходили, приценивались, покупали. Но до привычного столпотворения было далеко. Возможно, не все еще в курсе об открытии. К вечеру, а тем более, на выходных, закупаться на рынок наверняка придут сотни петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU