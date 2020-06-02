Альпаки позируют, медведица резвится в бассейне: сотрудники зоопарка опубликовали видео питомцев на самоизоляции
В теплый, солнечный день сотрудники Ленинградского зоопарка прогулялись по вольерам и сняли милый ролик про своих питомцев. На кадрах видно, как альпаки Гренка и Сушка с удовольствием позируют на камеру, а лемуры и обезьяны отдыхают и занимаются повседневными звериными делами.
Жираф неторопливо щиплет листья кустарника, а всеми любимая медведица Хаарчаана спасается от жары в бассейне. Видеоролик работники зоопарка опубликовали в своем аккаунте в Инстаграм.
- Вы часто пишете нам, что скучаете по питомцам, поверьте, они тоже соскучились! – пишут сотрудники.
Публикация сразу же собрала множество восторженных отзывов петербуржцев.
- Огромное спасибо вам, отличное видео, такие симпатяги! – восторгается один из пользователей.
- Дайте нам ключики, мы сами откроем зоопарк! – нетерпеливо восклицает другой.
Питомцы Ленинградского зоопарка отдыхают на солнышке.
ИСТОЧНИК KP.RU