2020-06-02T18:53:57+03:00
Дом. Семья

Альпаки позируют, медведица резвится в бассейне: сотрудники зоопарка опубликовали видео питомцев на самоизоляции

На кадрах видно, как заскучавшие животные коротают время без посетителей [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Питомцы уже очень соскучились по посетителямПитомцы уже очень соскучились по посетителям
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В теплый, солнечный день сотрудники Ленинградского зоопарка прогулялись по вольерам и сняли милый ролик про своих питомцев. На кадрах видно, как альпаки Гренка и Сушка с удовольствием позируют на камеру, а лемуры и обезьяны отдыхают и занимаются повседневными звериными делами.

Жираф неторопливо щиплет листья кустарника, а всеми любимая медведица Хаарчаана спасается от жары в бассейне. Видеоролик работники зоопарка опубликовали в своем аккаунте в Инстаграм.

- Вы часто пишете нам, что скучаете по питомцам, поверьте, они тоже соскучились! – пишут сотрудники.

Публикация сразу же собрала множество восторженных отзывов петербуржцев.

- Огромное спасибо вам, отличное видео, такие симпатяги! – восторгается один из пользователей.

- Дайте нам ключики, мы сами откроем зоопарк! – нетерпеливо восклицает другой.

Питомцы Ленинградского зоопарка отдыхают на солнышке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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