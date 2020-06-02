2020-06-02T18:58:35+03:00
Происшествия

Взяли леща: Пограничники ФСБ поймали браконьеров на Финском заливе

Нарушители сетями выловили 150 килограммов рыбы
Петр КИБЕР
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Пограничники поймали браконьеров в Невской губе. Фото: ПУ ФСБ РФ по СПб и ЛОПограничники поймали браконьеров в Невской губе. Фото: ПУ ФСБ РФ по СПб и ЛО
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Пограничники петербургского правления ФСБ России ловят не только ловят контрабандистов и нарушителей госграницы, но и тех, кто наносит ущерб природе родной страны. Так, в Финском заливе в руки оперативников попали два браконьера, ловивших рыбу сетями.

-У нарушителей изъят 261 экземпляр леща, запрещенного в данный период к добыче, общей массой 152 килограмма, а также 13 экземпляров плотвы, - сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Петербургу и Ленобалсти.

Орудием лова оказалась запрещенная к использованию рыболовами-любителями 120-метровая лесковая сеть. Теперь нарушители лишатся не только ее, а также лодки и мотора, но и заплатят крупный штраф.

Один только ущерб биоресурсам специалисты рыбнадзора оценили в 260 тысяч рублей. В отношении браконьеров заведено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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