Взяли леща: Пограничники ФСБ поймали браконьеров на Финском заливе
Пограничники петербургского правления ФСБ России ловят не только ловят контрабандистов и нарушителей госграницы, но и тех, кто наносит ущерб природе родной страны. Так, в Финском заливе в руки оперативников попали два браконьера, ловивших рыбу сетями.
-У нарушителей изъят 261 экземпляр леща, запрещенного в данный период к добыче, общей массой 152 килограмма, а также 13 экземпляров плотвы, - сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Петербургу и Ленобалсти.
Орудием лова оказалась запрещенная к использованию рыболовами-любителями 120-метровая лесковая сеть. Теперь нарушители лишатся не только ее, а также лодки и мотора, но и заплатят крупный штраф.
Один только ущерб биоресурсам специалисты рыбнадзора оценили в 260 тысяч рублей. В отношении браконьеров заведено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU