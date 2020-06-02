2020-06-02T19:13:49+03:00
Общество

Больше 900 медработников Санкт-Петербурга признали пострадавшими от коронавируса

931 медик, зараженный COVID-19, получит выплаты из бюджета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге больше 900 медиков получат выплаты из городского бюджета из-за заражения COVID-19.В Санкт-Петербурге больше 900 медиков получат выплаты из городского бюджета из-за заражения COVID-19.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Число медработников Санкт-Петербурга, признанных пострадавших от коронавируса, значительно увеличилось. Днем в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева дали несколько иные данные по медикам, зараженным COVID-19 (784 человека), но к вечеру список расширили до 931 медика. В их числе, по официальной информации, есть 7 погибших.

- Положительные решения по выплатам из городского бюджета комиссионно приняты в отношении 931 медицинского работника. В случае заражения медикам полагается 300 тысяч рублей, в случае установления инвалидности вследствие заражения – 500 тысяч рублей, а в случае смерти – 1 млн рублей. На эти цели из резервного фонда города направили 600 млн рублей, - отметили в пресс-службе аппарата вице-губернатора.

Напомним, медработники или члены их семей должны обратиться за выплатой в районную администрацию либо в комитет по социальной политике из-за проживания за пределами города. Решение о выдаче денег принимаются не позднее 10 дней с момента подачи соответствующего заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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