Пробки неизбежны: В Ленобласти стартовал ремонт Выборгского шоссе
Дорожники Ленинградской области вышли на важный и значимый объект – Выборгское шоссе. Ремонт трассы «Парголово-Огоньки», входящей в его состав, начался со 2 июня. На участке в 11 километров будут менять асфальт.
- Дорожные службы начали работы на участке региональной трассы «Парголово — Огоньки» от поворота на деревню Медный завод до стыковки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия», - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
На первом этапе ремонта будет срезан верхний, изношенный слой асфальта и демонтирован бордюрный камень. Далее дорожники перейдут к укладке нового покрытия. Согласно планам, будут уложены два слоя свежего асфальтобетона, укреплены обочины и установлены новые остановочные павильоны.
Всего предстоит обновить 11 километров крайне оживленной трассы, по которой идет основной поток грузового транспорта из России в Финляндию и дальше. Пробки, особенно в дачный сезон, неизбежны.
ИСТОЧНИК KP.RU