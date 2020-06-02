2020-06-02T19:17:26+03:00
Авто

Пробки неизбежны: В Ленобласти стартовал ремонт Выборгского шоссе

Трассу «Парголово –Огоньки» приведут в порядок на участке от поворота на Медный завод до «Скандинавии»
Петр КИБЕР
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На Выборгском шоссе начался масштабный ремонт.На Выборгском шоссе начался масштабный ремонт.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Дорожники Ленинградской области вышли на важный и значимый объект – Выборгское шоссе. Ремонт трассы «Парголово-Огоньки», входящей в его состав, начался со 2 июня. На участке в 11 километров будут менять асфальт.

- Дорожные службы начали работы на участке региональной трассы «Парголово — Огоньки» от поворота на деревню Медный завод до стыковки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия», - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

На первом этапе ремонта будет срезан верхний, изношенный слой асфальта и демонтирован бордюрный камень. Далее дорожники перейдут к укладке нового покрытия. Согласно планам, будут уложены два слоя свежего асфальтобетона, укреплены обочины и установлены новые остановочные павильоны.

Всего предстоит обновить 11 километров крайне оживленной трассы, по которой идет основной поток грузового транспорта из России в Финляндию и дальше. Пробки, особенно в дачный сезон, неизбежны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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