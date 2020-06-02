2020-06-02T19:22:42+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 2 июня 2020 года: Семь районов без новых случаев

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года, самые важные события
Евгения МОСКВИНА
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В Леонбласти 53 новых случая коронавируса за последние сутки.В Леонбласти 53 новых случая коронавируса за последние сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ситуация с коронавирусом в Ленинградской области стабилизируется. Последние новости о ситуации на 2 июня 2020 года такие: к статистике прибавилось еще 53 человека с COVID-19, и почти половина из них зарегистрирована в Гатчинском районе – там сразу плюс 28 заболевших. Тем не менее на карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 2 июня 2020 года видно, что в остальных районах ситуация спокойнее.

Так, сразу семь районов обошлись без новых «положительных», говорят данные регионального управления Роспотребнадзора. Это Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Токсовский районы. В остальных районах зарегистрировали за сутки пять или меньше новых случаев коронавируса.

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленобласти. Фото: Павел РОМАНОВ

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленобласти.Фото: Павел РОМАНОВ

Выписались за последние 24 часа не так уже много людей – 29 человек. Больше всего выздоровевших во Всеволожском районе – 11 пациентов. За все время в Ленобласти выписались 1590 человек. А подтвердили коронавирус за время пандемии у 2928 жителей Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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