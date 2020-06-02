Старт турсезона в Санкт-Петербурге все равно состоится, как намекнули в Смольном

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:32:18+03:00

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Вице-губернатор Максим Соколов во время представления нового главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева отметил, что эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается сложной и пока не позволяет стартовать турсезону, но это не значит, что он не состоится. По словам чиновника, в этом направлении уже прорабатываются необходимые шаги. Осталось только дождаться стабилизации обстановки.

Проблема возвращения гостей в Северную столицу сейчас является одной из приоритетных для Сергея Корнеева.

- Нужно провести рестарт туристической отрасли города и вернуть к нам гостей, но так, чтобы это было максимально безопасно, не забывая при этом о стратегических и амбициозных задачах по дальнейшему развитию. Для этого важно, например, выстраивать эффективную работу с федеральными структурами, - отметил новоиспеченный председатель комитета по развитию туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU