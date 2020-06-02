Умер почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:49:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На 87-м году жизни скончался архитектор и почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда. Об его кончине сообщили коллеги. Известно, что последние 10 лет Марк Иванович отдал реставрации Казанского собора, делу всей его жизни. Он вдоль и поперек изучил каждый сантиметр знаменитого храма и мог часами увлекательно рассказывать замыслы великого архитектора Андрея Воронихина.

Сам Коляда говорил, что он «заражен» реставрацией. Работа для него была неким арт-детективом, в котором есть «пострадавший» – здание, «место преступления» – стены, фундамент, перекрытия и даже «убийцы» – климат, почвы и непрофессионалы.

- Реставрационный стаж Марка Коляды – более 60 лет. Он один из основоположников методик по реставрации деревянного зодчества в Ленобласти. По его проектам были восстановлены церковь Святого Георгия Победоносца (деревня Юксовичи, Подпорожский район), церковь Святого Николая Чудотворца (деревня Согинцы, Подпорожский район), усадьба Рождествено (Гатчинский район) и другие здания, - рассказывают в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга.

О похоронах и церемонии прощания пока не сообщалось. «Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям коллег почетного реставратора.

ИСТОЧНИК KP.RU