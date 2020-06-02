Санкт-Петербург получил в собственность несколько путепроводов и мостов

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:13:35+03:00

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Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга принял подарок от РЖД в виде автодорожного и железнодорожного путепроводов, располагающихся на Варшавском направлении и Красносельском шоссе соответственно. Вдобавок к этому город получил в собственность два автодорожных моста – через реку Славянку и в поселке Петро-Славянка.

Также Санкт-Петербург отдал в федеральную собственность сразу три ж/д путепровода – через Заневский проспект, Кантемировскую улицу и на перегоне Шушары-Среднерогатская.

- Взаимная передача непрофильных путепроводов осуществляется в рамках проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла», реализуемого городским правительством. Вскоре в собственность Северной столицы отдадут Цимбалинский путепровод для реконструкции. Старт мероприятий запланирован на начало 2021 года, - добавляют в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU