Санкт-Петербург получил в собственность несколько путепроводов и мостов
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга принял подарок от РЖД в виде автодорожного и железнодорожного путепроводов, располагающихся на Варшавском направлении и Красносельском шоссе соответственно. Вдобавок к этому город получил в собственность два автодорожных моста – через реку Славянку и в поселке Петро-Славянка.
Также Санкт-Петербург отдал в федеральную собственность сразу три ж/д путепровода – через Заневский проспект, Кантемировскую улицу и на перегоне Шушары-Среднерогатская.
- Взаимная передача непрофильных путепроводов осуществляется в рамках проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла», реализуемого городским правительством. Вскоре в собственность Северной столицы отдадут Цимбалинский путепровод для реконструкции. Старт мероприятий запланирован на начало 2021 года, - добавляют в пресс-службе Смольного.
ИСТОЧНИК KP.RU