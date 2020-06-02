В Комздраве рассказали, кому из петербуржцев можно идти в поликлинику во время пандемии

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:43:41+03:00

Петербуржцев попросили не приходить в поликлиники с симптомами ОРВИ во время пандемии коронавируса, а вызывать врача на дом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Стало известно, в каком режиме работают поликлиники Санкт-Петербурга во время пандемии коронавируса. Начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи Комздрава Лариса Соловьева подчеркнула, что медучреждения сосредоточены на оказании помощи, преимущественно, на дому. Например, любой случай появления у горожанина симптомов ОРВИ воспринимается врачами как потенциальный коронавирус, поэтому в больницу идти нельзя ни в коем случае. Следует вызывать медика к себе в квартиру.

– Плановая амбулаторная медпомощь сейчас не проводится. Профилактические осмотры, диспансеризация, плановые посещения с хроническими заболеваниями, если они могут быть отложены, сейчас также не проводятся. Но – если есть заболевания, при котором отсрочка приема врача может привести к ухудшению состояния и осложнениям, то лучше, безусловно, идти в поликлинику, - рассказала Лариса Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, после 15 июня в Северной столице можно ждать очередное послабление режима самоизоляции. По словам экспертов, город вышел на плато по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU