Утвержден порядок освобождения от арендной платы для бизнесменов Санкт-Петербурга
Губернатор Александр Беглов утвердил порядок освобождения от арендной платы с 1 апреля по 30 июня для предпринимателей Санкт-Петербурга, которые пострадали из-за ограничительных мер по коронавирусу. В список счастливчиков попали субъекты малого и среднего бизнеса сразу в 37 сферах, использующих городскую недвижимость и землю.
- В перечень вошли организации из следующих сфер: розничной торговли непродовольственными товарами, стоматологии и красоты, авиаперевозок/автоперевозок, аэропортовой деятельности, спорта, культуры, организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса и общепита, выставочной и образовательной деятельности, бытовых услуг населению, - сообщают в пресс-службе Смольного.
Получить столь необходимую льготу просто. Бизнесмен должен отправить в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заявку и приложить документы, подтверждающие право на освобождение от платы за аренду. Перечень необходимых бумаг огласят совсем скоро.
ИСТОЧНИК KP.RU