Утвержден порядок освобождения от арендной платы для бизнесменов Санкт-Петербурга

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:03:38+03:00

В Смольном утвердили порядок освобождения бизнесменов от арендной платы во время пандемии COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Губернатор Александр Беглов утвердил порядок освобождения от арендной платы с 1 апреля по 30 июня для предпринимателей Санкт-Петербурга, которые пострадали из-за ограничительных мер по коронавирусу. В список счастливчиков попали субъекты малого и среднего бизнеса сразу в 37 сферах, использующих городскую недвижимость и землю.

- В перечень вошли организации из следующих сфер: розничной торговли непродовольственными товарами, стоматологии и красоты, авиаперевозок/автоперевозок, аэропортовой деятельности, спорта, культуры, организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса и общепита, выставочной и образовательной деятельности, бытовых услуг населению, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Получить столь необходимую льготу просто. Бизнесмен должен отправить в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заявку и приложить документы, подтверждающие право на освобождение от платы за аренду. Перечень необходимых бумаг огласят совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU