С 15 июня петербуржцы смогут улететь в отпуск на юг

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:49:58+03:00

Именно с этого числа туроператоры хотят начать отправку горожан в туры по России

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15 июня может стать датой, с которой начнется отправка первых туристов из Санкт-Петербурга на отдых. Пока только по России, но и это уже прогресс. Именно с этого дня возобновляется полетная программа одного их крупных российских туроператоров.

- 15 июня 2020 года туроператор Библио-Глобус возобновляет полетную программу по России. Она будет осуществляться в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска ежедневно, - сообщается на сайте туркомпании.

Также с 15 числа из Петербурга и Москвы планируется начать ежедневные полеты в Анапу, а с 16 июня самолетами стартует перевозка туристов на курорты Крыма. Рейсы из Санкт-Петербурга в Симферополь также станут ежедневными.

Но только югом России направления не ограничены. Два раза в неделю петербуржцы и москвичи смогут улететь в янтарный край – Калининград.

Пока планы предварительные, окончательное разрешение должны дать региональные власти, однако есть надежда, что отдохнуть петербуржцам в нынешнем году все же удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU